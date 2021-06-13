Survivor 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TV8 ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Survivor'un 120. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 56. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Ekranların sevilen dizisi Survivor, yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Diziseverleri ekrana bağlayan yeni bölüm sonrası Survivor 56. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, merak edildi.
SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Survivor son bölümde Mavi takım 10-5 skorla ödül oyununu kazandı.
Kazanan takım bahama tatili ödülüne hak kazandı.
120.BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?
Survivor yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.