Survivor 11 Şubat ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü neydi? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi?
Survivor ödül oyununu kim kazandı? Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında nefes kesen ödül oyunu mücadelesinin yaşandığı Survivor 2021'in 11 Şubat Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümünde, iki takım arasındaki mücadele nefesleri kesti. 11 Şubat Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı?
Survivor bugün ödül oyunu oynanıyor. 11 Şubat Perşembe ödül oyunu ödülü ne? Muhteşem ödül nedir? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı? Survivor ödül oyunu kaç kaç bitti? Kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü nedir?
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
11 Şubat Perşembe ödül oyunu kazananı Ünlüler oldu. Ünlüler 10-8 kazanarak ödülün sahibi oldu.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNU SONUCU NE?
ÜNLÜLER 10 - 8 GÖNÜLLÜLER
SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?
Kazanan takım yarışmacıları bol malzemeli bazlama tost ve yanında çay kazanacak. Ek olarak kazanan takım Sevgililer gününe özel hediye çeki kazanacak.
YENİ YARIŞMACILAR KADRODA
Bugün 3 yeni yarışmacı Survivor'a katıldı. Öykü, Yiğit ve Berkay yeni katılan yarışmacılar oldu.