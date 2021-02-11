Survivor 11 Şubat ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü neydi? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında nefes kesen ödül oyunu mücadelesinin yaşandığı Survivor 2021'in 11 Şubat Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümünde, iki takım arasındaki mücadele nefesleri kesti. 11 Şubat Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı?