Survivor 11 Şubat ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü neydi? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Survivor 11 Şubat ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü neydi? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi?

11.02.2021 23:14 | Son Güncelleme: 11.02.2021 23:18
Survivor 11 Şubat ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü neydi? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında nefes kesen ödül oyunu mücadelesinin yaşandığı Survivor 2021'in 11 Şubat Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümünde, iki takım arasındaki mücadele nefesleri kesti. 11 Şubat Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor bugün ödül oyunu oynanıyor. 11 Şubat Perşembe ödül oyunu ödülü ne? Muhteşem ödül nedir? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı? Survivor ödül oyunu kaç kaç bitti? Kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü nedir?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

11 Şubat Perşembe ödül oyunu kazananı Ünlüler oldu. Ünlüler 10-8 kazanarak ödülün sahibi oldu.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU SONUCU NE?

ÜNLÜLER 10 - 8 GÖNÜLLÜLER

Survivor 11 Şubat ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü neydi? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Kazanan takım yarışmacıları bol malzemeli bazlama tost ve yanında çay kazanacak. Ek olarak kazanan takım Sevgililer gününe özel hediye çeki kazanacak.

YENİ YARIŞMACILAR KADRODA

Bugün 3 yeni yarışmacı Survivor'a katıldı. Öykü, Yiğit ve Berkay yeni katılan yarışmacılar oldu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Osman Kavala Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Buse Varol Demet Akalın Bülent Serttaş İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ozan Tufan Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Mahkeme England İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Survivor 11 Şubat ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü neydi? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 23:18:30. #1.16#
title