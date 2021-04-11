Survivor 11 Nisan Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor Dokunulmazlık kim kazandı? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi?
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Survivor 11 Nisan Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor Dokunulmazlık kim kazandı? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi?

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Survivor 11 Nisan Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor Dokunulmazlık kim kazandı? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi?

Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında nefes kesen Dokunulmazlık oyunu mücadelesinin yaşandığı Survivor 2021'in 11 Nisan Pazar akşamı ekranlara gelen son bölümünde, iki takım arasındaki mücadele nefesleri kesti. 11 Nisan Survivor kim kazandı? Survivor Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor bugün Dokunulmazlık oyunu oynanıyor. 11 Nisan Pazar Dokunulmazlık kim kazandı? Survivor Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı? Survivor Dokunulmazlık oyunu kaç kaç bitti? Kim kazandı?

SURVİVOR DOKUNUMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da 11 Nisan Pazar günü bu haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Yarışma devam ediyor. Sonuçlandığında detayları paylaşacağız.

Survivor 11 Nisan Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor Dokunulmazlık kim kazandı? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi?

Survivor dokunulmazlık oyunu 3-0 Ünlüler'in üstünlüğü ile devam ediyor.

11 NİSAN PAZAR DOKUNULMAZLIK OYUNU KAÇ KAÇ BİTTİ?

Dokunulmazlık oyunu devam ediyor. Avantaj oyununu Ünlüler kazanmıştı. Bittiğinde sonucu yazacağız.

ÜNLÜLER 3 - 0 GÖNÜLLÜLER

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Avantaj oyununu Ünlüler 2-1 kazandı ve seçme hakkı onların oldu.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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