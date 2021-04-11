Survivor 11 Nisan Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor Dokunulmazlık kim kazandı? Ünlüler mi kazandı Gönüllüler mi?

Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında nefes kesen Dokunulmazlık oyunu mücadelesinin yaşandığı Survivor 2021'in 11 Nisan Pazar akşamı ekranlara gelen son bölümünde, iki takım arasındaki mücadele nefesleri kesti. 11 Nisan Survivor kim kazandı? Survivor Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?