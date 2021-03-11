Survivor 11 Mart ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2021'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün ünlüler ve gönüllüler sandviç için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandıSurvivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. 11 Mart 2021 Survivor ödülü ise sandviç ve kola oldu.Açlıkla ve yorgunlukla mücadele eden Survivor yarışmacıları bugün sandviç için kıyasıya mücadele etti!kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne? Survivor sandviçi kim kazandı?

11 MART SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021, 11 Mart Perşembe ödül oyunu devam ediyor. Parkur oyunu şuanda 6-2 Ünlüler'in üstünlüğü ile devam ediyor. Ödül oyununu 10-6 ünlüler takımı kazandı.

11 MART SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Bugün oynanan ödül oyununda sandviç, patatesve gazlı içecek için yarışmacılar büyük mücadele etti.