Survivor 10 Ocak eleme oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme oyununu kazanan hangi takım?
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Survivor 10 Ocak eleme oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme oyununu kazanan hangi takım?

10.01.2021 22:46 | Son Güncelleme: 10.01.2021 22:49
Survivor 10 Ocak eleme oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme oyununu kazanan hangi takım?

Survivor oldukça iddialı bir başlangıçla 9 Ocak'ta başladı. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor bazı eleme oyunları da en heyecanlı ödüllerin başında. Peki, Survivor eleme oyununu kim kazandı? Survivor eleme oyununu kazanan kim?

Ödül oyunları Survivor için adeta bel kemiği niteliğinde. Bu akşamki eleme oyunu ise market ödülü olarak geçiyor. Peki, oldukça dikkat çeken bu eleme oyunundahangi şanslı takım kazandı ve birini göndermekten kurtuldu?

ELEME OYUNUNUN SAHİBİ KİM OLDU?

Eleme oyunu oldukça önem taşıyan bir oyun. Sevilen yarışmaya bu kadar erken veda etmek istemeyen ve takımlarından birini göndermek istemeyen takımların ikisi de canla başla çalıştı.

Eleme oyununu kazanan ise ünlüler takımı oldu. Bu şekilde aralarından birisinin gitmesine engel olan ünlüler takımı adalarına huzurla dönmüş oldular.

ELEME ADAYI KİMLER OLACAK?

Konsey sonrası belli olacak olan eleme adaylarından bir tanesi adaya en erken veda eden isimlerden birisi olarak Survivor 2021'e adını yazdırmış olacak.

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