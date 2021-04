Survivor 1 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2021'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün ünlüler ve gönüllüler dürüm döner için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor 1 Nisan ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?

Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. 1 Nisan 2021 Survivor ödülü ise et dürüm döner oldu! Açlıkla ve yorgunlukla mücadele eden Survivor yarışmacıları bugün et dürüm döner için kıyasıya mücadele etti! Bu akşamki ödül oyununda et dürüm döner verilecek! Peki, Survivor 1 Nisan ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne? Survivor et dürüm döneri kim kazandı?

1 NİSAN SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021, 1 Nisan Perşembe ödül oyunu devam ediyor. Parkur oyunu şuanda 2-2 beraberlikle devam ediyor.

Ünlüler 3-2 öne geçti.

ÖDÜL OYUNU KAÇ KAÇ BİTTİ?

Yarışma halen devam ediyor. Sonuçlandığında skoru paylaşacağız.

ÜNLÜLER 3 - 2 GÖNÜLLÜLER

1 NİSAN SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

1 Nisan Survivor ödül oyunu ödülü et dürüm döner menü oldu. Kazanan takım bu ödüllerin sahibi olacak.