Survivor 1. eleme adayı kim oldu? 29 Mart Pazartesi Ada Konseyi Survivor birinci eleme adayı kim?
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Survivor 1. eleme adayı kim oldu? 29 Mart Pazartesi Ada Konseyi Survivor birinci eleme adayı kim?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Survivor 1. eleme adayı kim oldu? 29 Mart Pazartesi Ada Konseyi Survivor birinci eleme adayı kim?

Survivor'da bu akşam Dokunulmazlık Oyunu sonrası Ada Konseyi yapıldı. Konsey sonucu kimin eleme adayı olduğu merak edildi. Peki, 29 Mart 2021 Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor 1. eleme adayı hangi isim oldu? Dokunulmazlığı kim kazandı?

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Heyecanın ve gerilimin en üst seviyede olduğu Survivor'da Dokunulmazlık Oyunu sonrası Ada Konsey'i yapıldı. Eleme adayının belirlenmesi beklenirken izleyiciler de Survivor eleme adayı kim oldu? 29 Mart Pazartesi 2021 Survivor eleme adayı kim oldu gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, Survivor eleme adayları kimler?

29 MART DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 29 Mart Pazartsesi bugün oynanan dokunulmazlık oyununu 10-9 Ünlüler kazandı. Bu sonuca göre Gönüllüler konseyde bir kişinin adını yazacak. En çok ismi çıkan yarışmacı 1. eleme adayı olacak.

Survivor 1. eleme adayı kim oldu? 29 Mart Pazartesi Ada Konseyi Survivor birinci eleme adayı kim?

29 MART SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Birinci eleme adayı henüz açıklanmadı. Şuanda oylama yapılıyor. Açıklandığında konumuza ekleyeceğiz.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

29 Mart Pazartesi haftanın 1. dokunulmazlık oyunu oynandı. Henüz 1. eleme aday kim açıklanmadı. Oylama tamamlandığında konumuza ekleyeceğiz. Haftanın 2. eleme adayı da aynı şekilde belli olmadı.

Mustafa Şirin
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