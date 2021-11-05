Survivor'un sevilen ismi canını hiçe saydı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Survivor'un sevilen ismi canını hiçe saydı

Survivor'un sevilen ismi canını hiçe saydı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Alp Kırşan'ın yerine 'Survivor' yarışmasında sunuculuk görevini üstlenen Murat Ceylan, önceki gün Nişantaşı sokaklarında motosikletiyle seyir halindeyken görüntülendi.

Ceylan'ın 25 bin lira değerindeki motosiklet üzerinde kask yerine şapka takması dikkat çekti.

MURAT CEYLAN KİMDİR?

Murat Ceylan, 15 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Liseden sonra Londra'da Central Saint Martins'de Endüstriyel tasarım okudu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun oldu. Henüz 2 yaşındayken piyano çalmaya başlayan ve müzik ile ilgilenen Murat Ceylan Wish, İstanbul Devlet Konservatuvarları Profesörü Ergican Saydam'dan müzik dersleri aldı.

Survivor Murat Ceylan, 2013 yılında Panama'da yapılan, Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu 3. sezon Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarışmıştı. Yarışma ardından bir gezi programıyla izleyicilerin karşısına çıktı.

17 Eylül 2014 tarihinde TV8'de başlayan "Para Bende" adlı her hafta başka bir ülkede, başka bir şehirde geçen bir yarışmada Almeda Abazi ile yarıştı. 2016 yılında Ozan Doğulu ve Çağrı Sertel aranjörlüğünde, söz ve müziği kendisine ait olan "Yeni Nesil" adlı bir müzik albümü çıkarttı. Çıkış parçasının klibini başarılı fotoğrafçı, Nihat Odabaşı ile çekti. İngilizce parçaları ile de genç sanatçı dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

TMC FİLM ve Fox TV işbirliğinde hazırlanan FAMİLYA dizisinde oynadı. All Star formatlı Survivor 2018 sezonunda yeniden yarışan Murat Ceylan, '5 yıl önce çocuk olarak gittiği Survivor'a, olgunlaşmış bir genç olarak gidiyorum' sloganıyla iddiasını ortaya koymuştu. Müziğin yanı sıra pek çok sporda aktif olan Murat Ceylan, İstanbul Atlı Spor Klubü'nde lisanslı binicilik yapmaktadır. Fitness dışında surf ve patenle ilgilenmektedir.

Kaynak: Snob Magazin

Geçtiğimiz ay evlenen Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu
Geçtiğimiz ay evlenen Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu
Dillerde pelesenk olan 'Sen Sivas'ı seyret yar ben de seni' türküsü öksüz kaldı
Dillerde pelesenk olan "Sen Sivas'ı seyret yar ben de seni" türküsü öksüz kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Meral Akşener Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Tarkan Düm Tek Tek Demet Akalın
Spor Marcao Ali Koç Fırat Aydınus Sergen Yalçın Hidayet Türkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Survivor'un sevilen ismi canını hiçe saydı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.11.2021 01:32:53. #1.14#

title