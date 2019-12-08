Sürüyü koruyan çoban köpeklerinin drone ile imtihanı
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Sürüyü koruyan çoban köpeklerinin drone ile imtihanı

Erzincan'da koyun sürüsünü koruyan kangal cinsi iki çoban köpeğinin drone ile imtihanı renkli görüntüler oluşturdu.

08.12.2019 08:56 | Son Güncelleme: 08.12.2019 09:01
Sürüyü koruyan çoban köpeklerinin drone ile imtihanı

'da koyun sürüsünü koruyan kangal cinsi iki çoban köpeğinin drone ile imtihanı renkli görüntüler oluşturdu.


Erzincan'ın beldesine bağlı köyde ilk kez havadaki droneyi gören iki çoban köpeği oldukça şaşırdı. Drone hareketlerine göre onu takip eden köpekler drone hızlandığında peşinden koşturarak adeta onu yakalamaya çalıştılar. Drone yavaşlayıp durduğunda ise köpekler de koşmayı kesip oturdu. Köpeklerin sevimli şaşkınlığı drone kamerası ve İHA ekibi tarafından kaydedildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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