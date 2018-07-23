Sürüye Yıldırım Düşünce 74 Koyun Telef Oldu
Iğdır'da 2 bin rakımlı Serdarbulak Yaylası'nda 74 koyun yıldırım nedeniyle telef oldu. Görüntü karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen çoban, kayalıklara sığındığı için yara almadan kurtuldu.
Ağrı Dağı'nın Iğdır'ın Aralık ilçesi tarafında bulunan yaylada, Mahmut Biter'e ait 2 sürü, bölgede etkili olan yağmur nedeniyle korunmak için bir arayatoplandı. Koyunların bir araya toplandığı sırada sürüye yıldırım düştü.
KAYALIKLARA SIĞINAN ÇOBAN YARA ALMADAN KURTULDU
Kayalık bölgeye sığınan çoban Saddam Aras yara almadan kurtuldu. Çiftçi Yusuf Süre, yaptığı açıklamada, sağanak nedeniyle mahsur kaldıklarını belirterek, "Koyunların bulunduğu sürüye yıldırım isabet etti. Çoban kayanın dibine sığınmıştı, yoksa o da yıldırımdan etkilenirdi. 74 koyun telefoldu, zararımız çok büyük." dedi.
YORUMLAR (12)
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Suriye diye okuyorum, bize ne diyorumCevap Yaz Yayından Kaldır
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çooook eski zamanlarda kalmışsın öztürk. ayrı dünyaların insanlarıyız.beni anlamanı beleyemem.belki elli altmış sene sonra...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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yok.... sadece tavsiye...genelde mal eksilince bu tarz geçmişe bi bakılır.o yüzden yazdım.yani öle tavsiye eder büyükler. ayağınız taşa takılsa bugün bi haksızlık yaptım mı yada üzerimde bi haram varmı diye kendinizi hesaba çekin der alimler.. o manada yazdım.yoksa edepsizlik değil maksadım....Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yorum sana sesleniyorum yedigin kaba pisletmemeyi sen yurtdisindaki yasayan akrabalarina söyle.o kendi kabindan yiyiyor .sana da nasib olur insallah.irkcilik dinde yok önce onu ögrenCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Yorum zekat bekcisimisin. ALLAH BİLİYO verip vermediğini ALLAH herşeyin hayırlisini nasip etsinCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır