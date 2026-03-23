Sürüye kurt saldırdı: 18 koç ve 5 teke telef oldu

Sürüye kurt saldırdı: 18 koç ve 5 teke telef oldu
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otlatılan koç ve tekelerin bulunduğu sürüye saldıran kurtlar, 23 hayvanı telef etti.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otlatılan koç ve tekelerin bulunduğu sürüye saldıran kurtlar, 23 hayvanı telef etti.

Yaşanan olay, Kapaklı ilçesine bağlı Pınarça Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.E. isimli çoban 18 koç ve 5 tekesinin kaybolması üzerine mahalle muhtarına durumu bildirdi. Birkaç gün sonra 2 koçun yaralı bir şekilde sürüye dönmesiyle çoban, diğer kaybolanları aramaya başladı. Bölgede inceleme yapan çoban, kaybolan koç ve tekelerin kemikleriyle karşılaştı.

Sürüsüne kurt saldırdığını iddia eden çoban, bölgede faaliyet gösteren diğer hayvan yetiştiricilerini de uyararak yırtıcı hayvanlara karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
