Niğde'de Sürüye Çarpan Araç Hurdaya Döndü: 3 Kişi Yaralı, 20 Koyun Telef Oldu

Niğde'de bir otomobil, çobanın yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyun sürüsüne çarptı. Kazada, otomobildeki 3 kişi yaralandı, 20 koyun ise telef oldu.

KOYUN SÜRÜLERİ,YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Kaza, sabaha karşı E-90 karayolu Ulukışla- Ereğli yolu Tepeköy girişinde meydana geldi. Ali Rıza Şen (32) yönetimindekiotomobil, çobanın yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyunlara çarptı.

KAZADA ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ: 3 YARALI, 20 KOYUN TELEF OLDU

Kazada, hurdaya dönen aracın sürücüsü Ali Rıza Şen ve yanındaki Esra Özer (21) ve Hacer Aydoğdu (54) yaralandı, 20 koyun da telef oldu. Yaralılar, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.