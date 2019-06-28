Sürüngen ve kurbağa laboratuvarı müzeye dönüştürülüyor

30 yıllık çalışmanın ürünü olan 5 bin 701 adet sürüngen ve kurbağanın bulunduğu laboratuar müzeye çevriliyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da müzeye çevrilmesi planlanan zooloji laboratuarında ülkemizdeki tüm sürüngen ve kurbağa türlerinden yaklaşık 5 bin 701 adet bulunuyor.

Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Laboratuarında Türkiye'de ki 165 sürüngen türünden 5 bin 701 adet yılan, kertenkele ve kaplumbağa bulunuyor. 30 yıllık bir birikimin ürünü olan 5 bin 701 adet sürüngen içerisinde boynuzlu yılandan burunlu yılana, çöl varanından çeşitli kurbağa türleri yer alıyor.

Vefat eden Prof. Dr. Bayram Göçmen tarafından 30 yıl önce Türkiye'nin değişik illerinde toplanmaya başlayan sürüngenlere Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız'da sürüngen ekleyerek sayıyı 5 bin 701'e ulaştırdı.

Tüm sürüngen türlerinin bulunduğu başka bir laboratuar ve müze olmadığını belirten Doç. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, "Zooloji Laboratuarımız da kurbağa ve sürüngenlerin bulunduğu eşsizlik koleksiyonumuz var. Bu koleksiyon 1989 yılında danışman hocam merhum Prof. Dr. Bayram Göçmen'in evinin etrafında topladığı kertenkeleyi yeni tür olarak 'Budak' kertenkelesi olarak adlandırmasıyla başlamıştır. Akabinde 30 yıl süren kendisinin ve benim gibi yetiştirdi öğrencilerin yaptığı projelerden elde ederek bugüne gelmiştir. Üniversitemiz gerek Türkiye'de bulunan tüm sürüngen ve kurbağa türlerinin gerekse Kıbrıs'ta bulunan bütün kurbağa ve sürüngenlerin içerdiği eşsiz bir koleksiyona sahiptir. Şu anda laboratuarımız da 31'i kurbağa, 134 sürüngen türü olmak üzere 165 türe ait 5 bin 701 örneğe sahiptir. Adıyaman Üniversitesi Rektörümüzün desteği ile üniversitemizde bir zooloji müzesi kurulacaktır. Ülkemize endemik nesli tehlike altında olan ve olmayan bütün türlere biz sahibiz. Kurulacak olan bu müzemize öncelikli olarak bilim adamlarına ve tüm insanlara fayda gösterecektir" dedi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ise, zooloji laboratuarını müzeye çevireceklerini belirterek, "Adıyaman Üniversitesi'nde ki bu laboratuarda 5 bin 701 tane farklı türde hayvanlar var. Bu hayvanlar hem ülkemizden hem de Kıbrıs, Suriye gibi ülkelerden toplanan hayvanlar kuracağımız müzede gelecek nesillere aktaracağız. Burayı küçük dokunuşlarla müze haline getirmeyi düşünüyoruz. Buradaki örneklerin bilim dünyasına, gençlere katkı sunacağı bir hale getireceğiz" dedi.

Rektör Turgut ayrıca, sadece Adıyaman'a endemik ürünlerinde içesin de bulunacağı bir bitki müzesi açacakları müjdesini de verdi.

Kaynak: İHA