Sürünerek sınıfa ulaşan Ali'nin dersliği değiştirildi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde birinci kattaki sınıfına, sürünerek ulaşabilen 9'uncu sınıf öğrencisi kas hastası Ali Demir (14), giriş kattaki sınıfa alındı. Anne Gülüzar Dudu (49), okul yönetimine desteklerinden dolayı teşekkür ederek, servis sorununa da çözüm istedi.

Alanya ilçesinde annesi Gülüzar Dudu ile yaşayan Ali Demir, ilkokul birinci sınıfta şiddetli ishal nedeniyle hastaneye götürüldü. Uygulanan tedaviye rağmen sağlık durumu düzelmeyen Ali'ye ileri tetkik ve tahliller yapıldı. Ali'nin Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası olduğu belirlendi. 7 yaşında yürümesi bozulan Ali, geçen yıl 13 yaşına bastığında tek başına adım atamaz hale geldi. Oğlunu hiç yalnız bırakmıyan Gülüzar Dudu, en küçük temasta dengesini kaybederek düşen oğlunun sürekli kolundan tutarak yürütüyor, tekerlekli sandalyeye bağlı kalmaması için hareket etmesini sağlıyor.

SÜRÜNEREK ÇIKIYORDU

Bu yıl 9'uncu sınıfa başlayan Ali Demir, Alanya Lisesi'ne kaydoldu. Ali Demir, 4'üncü kattaki sınıfına ulaşmakta güçlük yaşadı. 20 basamak çıkıp inmek zorunda kalan Ali, destek almadan yürüyemediği için sınıfına çoğu zaman sürünerek inip çıkıyor. Her sabah annesinin okula getirip sınıfına götürdüğü Ali'ye, gün içinde arkadaşları yardım ediyor. Öğle aralarında okula gelip oğluna yemek yedirip, tuvalete götüren annesi, akşam ise yine okula gelip eve götürüyor.

ZEMİN KATA ALINDI

Anne Gülüzar Dudu, oğlunun sınıfına ulaşmakta zorluk çektiğini belirterek, zemin kata alınmasını istedi. Oğlunun sınıfının A blokta olduğunu, bu bloğun zemin katında derslik bulunmadığını belirten Gülüzar Dudu, A bloğun giriş katında sınıf yok. Müdür odası, spor odası, bilgisayar odası ve mescit var. Ama B blok giriş katında sınıflar var. B blokta rampa da var. Sınıfı o bloğa taşınırsa Ali'nin çıkması zor olmayacak. Tek isteğimiz giriş katta bulunan bir sınıf ile Ali'nin sınıfının yer değiştirmesi. Bu kadar basit dedi.

SINIFI DEĞİŞTİRİLDİ, ALİ SÜRÜNMEKTEN KURTULDU

Gülüzar Dudu'nun günler süren çabası sonunda okul yönetimi, Ali Demir'in A bloktaki sınıfını B blokta zemin kattaki sınıfla değiştirdi. Gülüzar Dudu, okul açıldığından beri okul yönetiminden sınıf değişikliği talebinde bulunduğunu belirterek, Nihayet normal olan yapıldı. Oğlum gerçekten çok sorun yaşıyordu. Sürünerek sınıfa ulaşıyordu. Okul yönetimi sesimizi duydu ve sınıf değiştirildi. Okul yönetimine teşekkür ederim dedi.

SERVİS SORUNUNA DA ÇÖZÜM İSTEDİ

Gülüzar Dudu, oğlunu her gün taksiyle okula getirip götürdüğünü belirterek, servis sorununa da çözüm getirilmesini istedi. Servisler dolu olduğu için oğlunu her gün taksiyle okula getirip götürdüğünü kaydeden Dudu, Her gün 30-40 TL taksi ücreti ödüyorum. Bu ciddi bir ekonomik yük. Yetkililerden oğlumun servis sorununa da çözüm bulmasını talep ediyorum diye konuştu.

