Sürünerek sınıfa ulaşan Ali'nin dersliği değiştirildi

17.10.2019 15:41

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde birinci kattaki sınıfına, sürünerek ulaşabilen 9'uncu sınıf öğrencisi kas hastası Ali Demir (14), giriş kattaki sınıfa alındı. Anne Gülüzar Dudu (49), okul yönetimine desteklerinden dolayı teşekkür ederek, servis sorununa da çözüm istedi.

Alanya ilçesinde annesi Gülüzar Dudu ile yaşayan Ali Demir, ilkokul birinci sınıfta şiddetli ishal nedeniyle hastaneye götürüldü. Uygulanan tedaviye rağmen sağlık durumu düzelmeyen Ali'ye ileri tetkik ve tahliller yapıldı. Ali'nin Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası olduğu belirlendi. 7 yaşında yürümesi bozulan Ali, geçen yıl 13 yaşına bastığında tek başına adım atamaz hale geldi. Oğlunu hiç yalnız bırakmıyan Gülüzar Dudu, en küçük temasta dengesini kaybederek düşen oğlunun sürekli kolundan tutarak yürütüyor, tekerlekli sandalyeye bağlı kalmaması için hareket etmesini sağlıyor.

Kaynak: DHA