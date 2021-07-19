Sürüne sürüne girdiği sınavdan öğretmen olarak çıktı
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Sürüne sürüne girdiği sınavdan öğretmen olarak çıktı

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Haberler | Güncel

Sürüne sürüne girdiği sınavdan öğretmen olarak çıktı Sosyal medyada gündem olmuştu, öğretmen olarak göreve başladı İSTANBUL - Geçtiğimiz yıllarda KPSS'ye yetişmek için sınav yerine koşarken giriş kapısına geldiği esnada yere düşen Yasemin Demir, sosyal medyada gündem olmuştu.

Sürüne sürüne girdiği sınavdan öğretmen olarak çıktı

Sosyal medyada gündem olmuştu, öğretmen olarak göreve başladı

İSTANBUL - Geçtiğimiz yıllarda KPSS'ye yetişmek için sınav yerine koşarken giriş kapısına geldiği esnada yere düşen Yasemin Demir, sosyal medyada gündem olmuştu. Yere düşmesine rağmen pes etmeyip sınava girmeyi başaran ve şu an edebiyat öğretmeni olarak görev yapan Demir, Pendik'te yaşayan ailesinin yanına geldiği ziyarette yaşadığı o zor dakikaları anlattı.

2018 yılında yapılan KPSS'de sınava gireceği okula vaktinde yetişmek için Ordu'dan Samsun'a doğru yola çıkan Yasemin Demir, yolda karşılaştığı sorunlar nedeniyle sınav yerine geç kalacağını düşündü. Uzun bir süre boyunca çok fazla çalışarak emek verdiği sınava yetişemeyeceğini düşünen Demir, yaşadığı stresle okul kapısı önünde sınava geç kaldığını sandı. Yaşadığı kaygı ve yorgunluk sonrası yere kapaklanan Yasemin Demir, çevredekilerin 'sınava geç kalmadın' telkinlerini bile duymamıştı. Kısa sürede kendini toparlayarak sınav salonuna vaktinde yetişen Demir, azminin karşılığını alarak sınavda başarılı oldu ve öğretmen olarak göreve başladı.

Şu an Şanlıurfa Viranşehir'de Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapmakta olan Yasemin Demir, Pendik'te ziyaretine geldiği ailesinin yanında, yaşadığı kaygı dolu o günü anlattı. Sosyal medyada yayılan görüntüleri nedeniyle alay konusu olduğunu ve bundan rahatsızlık duyduğunu belirten Yasemin Demir'in bu süreçte en büyük destekçileri ise öğrencileri oldu.

"3 kilometrelik yolu koşmak zorunda kaldım"

Görüntülerinin sosyal medyaya düşmesi sonrası zor günler yaşadığını belirten Yasemin Demir, "O gün aslında her şey sıradan başlamıştı. Sınav için yola çıkmıştım fakat aynı gün aynı güzergahta bisiklet turu varmış. Sınav günü olunca trafik yoğunluğu da oluştu. Ben sınav yerime 3 kilometre kalınca yetişemeyeceğim korkusuyla arabadan inerek 3 kilometrelik yolu koşmak zorunda kaldım. Sınav kapısına da gelince hem heyecan hem de yorgunluktan bir anda yere yığıldım. İçeriye sürünerek girmek zorunda kaldım" dedi.

"Emeğin şovu olmaz"

Şu sıralar Şanlıurfa'daki bir lisede edebiyat öğretmenliği yapan Demir, "Video sosyal medyaya düşünce insanlar benim şov olsun diye öyle yaptığımı söylediler. Halbuki öyle bir amacım kesinlikle yoktu. Hali hazırda KPSS için 3 yıldır hazırlanıyordum. Bölümüm edebiyattı, oldukça zor bir alandı. O telaşımın nedeni vermiş olduğum emeklerimdi. Emeğin şovu olmaz bence. Öğrencilerimin birçoğunun aslında bu olaydan haberi yoktu. Son paylaşımlarla birlikte onlarda öğrendi ve bana destek oldular. Ben artık yapılan eleştirileri ciddiye almıyorum. Beni eleştiren insanlar umarım bir gün emeğin önemini ve emek vermeden bir şeylerin olmayacağını kavrarlar" diye konuştu.

Sürüne sürüne girdiği sınavdan öğretmen olarak çıktı
Sürüne sürüne girdiği sınavdan öğretmen olarak çıktı
Sürüne sürüne girdiği sınavdan öğretmen olarak çıktı
Sürüne sürüne girdiği sınavdan öğretmen olarak çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya

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