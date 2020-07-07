Sürülerin tozlu yolculuğuna fotoğrafçı ilgisi
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Sürülerin tozlu yolculuğuna fotoğrafçı ilgisi

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyündeki koyun sürülerinin tozlu vadiden yaptıkları yolculuk, fotoğrafçılardan yoğun ilgi görüyor.

Sürülerin tozlu yolculuğuna fotoğrafçı ilgisi
07.07.2020 10:13 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:41

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyündeki koyun sürülerinin tozlu vadiden yaptıkları yolculuk, fotoğrafçılardan yoğun ilgi görüyor.

Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü'ndeki çobanlar, binlerce koyunu tarlalara ekilen buğdaylara ve ekinlere zarar vermemesi için toprak ve tozla kaplı vadiden götürmek zorunda kalıyor. Her gün binlerce koyunu süt sağımı için sürüler halinde köye getiren çobanlar, süt sağımından sonra gün batımına doğru sönmüş bir volkanik dağ olan Nemrut Dağı eteklerine doğru tozlu yolculuğa başlıyor. Çobanlar ve koyun sürülerinin tozlu yolculuğu fotoğrafçılardan yoğun ilgi görüyor. Koyun sürülerinin çıkardığı tozların gün batımı ile birlikte çıkardığı görüntüleri fotoğraflamak isteyen fotoğrafçılar köye akın ediyor. Bitlis ve çevre illerden yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından gelen fotoğrafçılar, koyun sürülerinin tozlu vadide ortaya çıkardığı görüntüleri arşivlerine katıyor.

"Sürülerin tozlu yolculuğunu fotoğraflamak için bin kilometre yol kat ettik"

Arkadaşlarıyla birlikte Kayseri'den gelerek sürülerin tozlu yolculuğunu fotoğrafladıklarını ifade eden Kayseri Suretialem Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği yönetim kurulu üyesi ve fotoğraf sanatçısı Mehmet Özçelik, "Kayseri'den fotoğraf sever birkaç arkadaşla Bitlis'e sürülerin tozlu yolculuğunu fotoğraflamaya geldik. Her sene haziran veya temmuz aylarında gelip burada sürülerin tozlu yolculuğunu kayıt altına almaya çalışıyoruz. 6 yıldır her yaz mutlaka gelmeye çalışıyoruz. Gerçekten doğa harikası mükemmel bir şey. Vazgeçilmez bir tutku haline geldi. Ahlat-Tatvan bölgelerinde çeşitli çalışmalar yaptık. Kelebek çekimleri, makro çekimleri de yaptık. Doğal güzelliklerini kayıt altına aldık. Akşamüzeri gün batımına doğru sürülerin ters ışıkta ilerlemesi ve buradaki vadinin derinliği gerçekten harika görüntüler ortaya çıkartıyor. Biz de seve seve bin kilometre uzaktan gelip bunu kayıt altına alıyoruz" dedi.

Bir diğer fotoğraf sanatçısı Mustafa Kütük ise son 3 yıldır her yaz sürülerin tozlu yolculuğunu fotoğraflamak için bölgeye geldiğini söyledi. Kütük, "Burası tutku haline geldi. Koyunların vadinin içinde ters ışıkta yürüyüşlerinin fotoğrafını çekmek, o anı yaşamak bir alışkanlık oldu. Fotoğraf doğanın yazdığı bir şiirdir, onu okumak için her yıl buraya geliyoruz" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
MUSTAFA KÜTÜK: Fotoğraf” Doktorlardan Tek kaçış yolum Doğada kalın sağlıcakla kalın ..
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