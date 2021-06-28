Sürülerin tozlu yolculuğu böyle görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sürülerin tozlu yolculuğu böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Özkan Olcay - Haberler | Güncel

Sürülerin tozlu yolculuğu böyle görüntülendi Koyun sürüleri her gün tozlu vadilerde 15 kilometre yol kat ederek Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara çıkarılıyor Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü Köyü'nde koyun sürülerinin Nemrut Dağı'ndaki yaylalara zorlu ve tozlu yolculuğu havadan drone...

Sürülerin tozlu yolculuğu böyle görüntülendi

Koyun sürüleri her gün tozlu vadilerde 15 kilometre yol kat ederek Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara çıkarılıyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü Köyü'nde koyun sürülerinin Nemrut Dağı'ndaki yaylalara zorlu ve tozlu yolculuğu havadan drone ile görüntülendi.

Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü'ndeki çobanlar, binlerce koyunu tarlalara ekilen buğdaylara ve ekinlere zarar vermemesi için toprak ve tozla kaplı vadiden götürmek zorunda kalıyor. Her gün binlerce koyunu süt sağımı için sürüler halinde köye getiren çobanlar, süt sağımından sonra gün batımına doğru sönmüş bir volkanik dağ olan Nemrut Dağı eteklerine doğru 7 kilometrelik tozlu yolculuğa başlıyor. Çobanlar ve koyun sürüleri günde 2 defa Nemrut Dağı'na gidiş geliş yaparak yaklaşık 15 kilometrelik tozlu yolu yürümüş oluyor. Koyun sürülerinin tozlu yolda ilerleyişi, çoban ve koyunları zorlarken gün batımına doğru oluşan kızıl renkler ise seyri doyumsuz görüntüler ortaya çıkarıyor.

Kıyıdüzü Köyü'nde çobanlık yapan Cafer Alican, "Biz Nemrut Dağı'nın eteklerine koyunlarımızı götürüp otlatıyoruz. Hem öğle hem de akşam üstü Nemrut'a gidip geliyoruz. Her gün 15 kilometre bu tozlu yolu gidip geliyoruz. Kazancımız bu şekilde oluyor, başka kazancımız yok" dedi.

Koyun sürülerinin tozlu yol ve vadilerden geçişiyle beraber ortaya çıkan görüntüler havadan drone ile görüntülendi.

Sürülerin tozlu yolculuğu böyle görüntülendi
Sürülerin tozlu yolculuğu böyle görüntülendi
Sürülerin tozlu yolculuğu böyle görüntülendi
Sürülerin tozlu yolculuğu böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Özkan Olcay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Mustafa Varank Fahrettin Koca Mehmet Özhaseki
Magazin Can Yaman Cem Yılmaz Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Cristiano Metin Oktay Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sürülerin tozlu yolculuğu böyle görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 10:57:28. #1.14#

title