Sürülerin tozlu yolculuğu
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Sürülerin tozlu yolculuğu

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde koyun sürülerinin Nemrut Dağı'ndaki yaylalara zorlu ve tozlu yolculuğu başladı.

29.06.2020 13:27 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:05

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde koyun sürülerinin Nemrut Dağı'ndaki yaylalara zorlu ve tozlu yolculuğu başladı.

Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü'ndeki çobanlar, binlerce koyunu tarlalara ekilen buğdaylara ve ekinlere zarar vermemesi için toprak ve tozla kaplı vadiden götürmek zorunda kalıyor. Her gün binlerce koyunu süt sağımı için sürüler halinde köye getiren çobanlar, süt sağımından sonra gün batımına doğru sönmüş bir volkanik dağ olan Nemrut Dağı eteklerine doğru 7 kilometrelik tozlu yolculuğa başlıyor. Çobanlar ve koyun sürüleri günde 2 defa Nemrut Dağı'na gidiş geliş yaparak yaklaşık 15 kilometrelik tozlu yolu yürümüş oluyor. Koyun sürülerinin tozlu yolda ilerleyişi, çoban ve koyunları zorlarken gün batımına doğru oluşan kızıl renkler ise seyri doyumsuz görüntüler ortaya çıkarıyor.

Kıyıdüzü köyünde çobanlık yapan Aydoğan Yoldaş, "Biz Nemrut Dağı'nın eteklerine koyunlarımızı götürüp otlatıyoruz. Günde mecburen 15 kilometre yol yürüyoruz. Nemrut ile Kıyıdüzü köyü arasında mecburen bu tozlu yol var. Tarlalar ekili olduğu için mecbur bu yolu kullanmak zorundayız. Tozda hem biz hem hayvanlar zorlanıyor. Ekinler zarar görmesin diye bu yolu kullanarak Nemrut'a çıkıyoruz" dedi.

Bir diğer çoban Mehmet Şirin Şen ise sabah ve akşam toz duman içinde Nemrut Dağı'na gidip geldiklerini belirterek, "Biz sürekli bu tozda gittiğimiz için tıkanıyoruz. Ekin olduğu için yolumuz yoktur. Arazilere şeker pancarı, domates, buğday ve fasulye gibi ürünler ekili olduğu için biz mecburen bu tozlu yolu kullanıyoruz" diye konuştu.

Koyun sürülerinin tozlu yol ve vadilerden geçişiyle beraber ortaya çıkan görüntüler havadan drone ile görüntülendi. - BİTLİS

Sürülerin tozlu yolculuğu

Kaynak: İHA

Manşet

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