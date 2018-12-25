Sürüler Gürcistan'a Yöneldi, Hamsi Avı Azaldı

KARADENİZ'de deniz suyu sıcaklığının 14 derece seviyelerinde seyretmesi, hamsinin daha soğuk olan Gürcistan sahiline yönelmesine neden oldu. Samsun'da günde yaklaşık 20 bin kasa avlanan hamsi, 3- 4 bin kasaya geriledi.

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı, 14 derece seviyelerinde seyrederken, hamsiler, daha soğuk olan kuzeye yöneldi. Sürülerin Gürcistan sahiline yönelmesi nedeniyle Samsun'da günde yaklaşık 20 bin kasa avlanan hamsi, 3- 4 bin kasaya geriledi. Kentteki balıkçı tezgahlarında hamsi, kilogramı 10- 15 liradan satılıyor. Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Başkanı Atıf Malkoç, kent ve çevresinde hamsi avının son 3- 4 gündür azaldığını belirterek, 1 hafta önce Samsun Balık Hali'ne günde 15- 20 bin kasa hamsi getirildiğini söyledi. Bunun 3- 4 bin kasaya kadar gerilediğini kaydeden Malkoç, "Bu mevsimde deniz suyu sıcaklığı 8 derece civarında olmalıydı. Deniz çok sıcak. Hamsi bizi çok erken terk ediyor. Hamsi çok hızlı göç etti. Denizde balıkta sıkıntı yok ama hava sıcaklıklarından dolayı göçünü çok erken tamamlıyor. 3- 4 gündür deniz çok sıcak. Aralık ayı olmasına rağmen deniz suyu beklediğimiz sıcaklığa düşmüyor. Hamsi şu an Gürcistan tarafında kısa bir süre sonra Gürcistan'da avlamaya başlayacağız. Bizim sularımızda çinekop istavrit bol. Çinekopun aslında şu an Akdeniz'de olması lazım. O bile gitmedi, şaşırdı" dedi.

'DENİZDE HAMSİ BİTMEDİ'

Hamsinin kilo fiyatının bol olduğunda 7 ile 10 lira arasında olabileceğini belirten Malkoç, "2- 3 gün sonra soğuk bir hava dalgası geliyor. Denizde hamsi bitmiş değil. Bir ihtimal tekrar bol olabilir. Deniz suyunun soğukluğuna göre hamsi yerini değişiyor. İstavrit ve çinekop çok fazla var. Sıkıntı sadece hamside. Onun da en büyük nedeni sıcaklıklar. 12'nci aydayız ama sıcaklık sanki 9'uncu ay gibi. Deniz suyu 8- 9 derecede olsaydı biz bu yıl daha fazla hamsi avlardık. Karadeniz'de hamsi bizi bu yıl çok erken terk etmek üzere. Hamsi tam sezonunda başladı; ama sıcaklıklar, bolluğun devam etmesine izin vermedi. Hamsi olmasa da çinekop, istavrit var; herkesin içi rahat olsun" diye konuştu.

Hamsi avında 3- 4 gündür azlık yaşandığını dile getiren balıkçı Habil Yurtseven de "Hamsi bir iyi bir kötü oluyor. Umudumuz, deniz suyu sıcaklığı düştükçe hamsi yeniden olacaktır. 1 Ocak'tan itibaren Gürcistan'da hamsi avı başlayacak. En kötü balıkçılarımız orada hamsiyi avlayacaklar. Oradan avlanan balıklarda günlük taze olarak gelecekler" dedi.

- Samsun

Kaynak: DHA