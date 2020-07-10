Sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyet kurtardı Fethiye açıklarında motor arızası yapan ve sürüklenen fiber tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fethiye açıklarında motor arızası yapan ve sürüklenen fiber tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye İblis Burnu önlerinde makine arızası yapan ve içinde iki kişinin bulunduğu iki kişilik tekne açık denizde sürüklenmeye başladı. Yardım çağrısı üzerine bölgeye giden Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, arıza yapan tekneyi yedekleyerek Fethiye limanına güvenlik bir şekilde çekti. - MUĞLA

Kaynak: İHA