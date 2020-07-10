Sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyet kurtardı
Fethiye açıklarında motor arızası yapan ve sürüklenen fiber tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
10.07.2020 12:30 | Son Güncelleme: 10.07.2020 13:14
Fethiye açıklarında motor arızası yapan ve sürüklenen fiber tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Fethiye İblis Burnu önlerinde makine arızası yapan ve içinde iki kişinin bulunduğu iki kişilik tekne açık denizde sürüklenmeye başladı. Yardım çağrısı üzerine bölgeye giden Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, arıza yapan tekneyi yedekleyerek Fethiye limanına güvenlik bir şekilde çekti. - MUĞLA
Kaynak: İHA