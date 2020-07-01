Sürüklenen tekne kurtarıldı
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Sürüklenen tekne kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası yapan 18 metrelik tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince emniyetli bir şekilde limana çekildi.

Sürüklenen tekne kurtarıldı
01.07.2020 10:57 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:00

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası yapan 18 metrelik tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince emniyetli bir şekilde limana çekildi.

Fethiye Kızılada önlerinde makine arızası yaptığı belirlenen ve sürüklenen, içinde 2 kişi bulunan 18 metre boyundaki tekne yardım talebinde bulundu. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kızılada açıklarında sürüklenen 18 metre uzunluğundaki tekneyi yedekleyerek Fethiye limanına güvenli bir şekilde çekti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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