Sürüklenen tekne kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası yapan 18 metrelik tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince emniyetli bir şekilde limana çekildi.
01.07.2020 10:57 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:00
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası yapan 18 metrelik tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince emniyetli bir şekilde limana çekildi.
Fethiye Kızılada önlerinde makine arızası yaptığı belirlenen ve sürüklenen, içinde 2 kişi bulunan 18 metre boyundaki tekne yardım talebinde bulundu. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kızılada açıklarında sürüklenen 18 metre uzunluğundaki tekneyi yedekleyerek Fethiye limanına güvenli bir şekilde çekti. - MUĞLA
Kaynak: İHA