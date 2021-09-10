Sürüklenen lastik bottaki kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sürüklenen lastik bottaki kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Sürüklenen lastik bottaki kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Didim ilçesinde lastik botla denizde sürüklenen 27 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

AYDIN'ın Didim ilçesinde lastik botla denizde sürüklenen 27 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Didim açıklarında bir grup kaçak göçmenin yardım talebi üzerine harekete geçti. Lastik botla denizde sürüklenen 27 kaçak göçmen, bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. 


Sürüklenen lastik bottaki kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş İbrahim Altay Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Haluk Levent Derya Şensoy Defne Samyeli Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Çağdaş Atan Fatih Terim Abdullah Avcı Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sürüklenen lastik bottaki kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 09:35:29. #1.16#

title