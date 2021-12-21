Sürüklenen lastik bottaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Sürüklenen lastik bottaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sürüklenen lastik bottaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürüklenen lastik bottaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürüklenen lastik bottaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Gece saatlerinde Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Göçmenlerin yardım talebi üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri belirtilen yere gitti. Sahil Güvenlik Botuna alınarak kurtarılan göçmenler, karaya çıkarıldı. 6 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

(Hamdi Yörür - Eren Ayhan/İHA)

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