Sürüklenen kaçaklar kurtarıldı
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Sürüklenen kaçaklar kurtarıldı

İZMİR'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken motor arızası nedeniyle içinde bulundukları lastik botları sürüklenen 20 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

26.11.2019 11:04 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:04
Sürüklenen kaçaklar kurtarıldı

İZMİR'in ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken motor arızası nedeniyle içinde bulundukları lastik botları sürüklenen 20 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

?Çeşme ilçesi kıyılarından dün denize açılan, tamamı Afganistan uyruklu 6'sı erkek, 3'ü kadın ve 11'i çocuk toplam 20 kaçak göçmenlerin lastik botu, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Göçmenlerin yardım talebi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Botu ekibi, lastik bottaki kaçakları kurtardı. Kıyıya getirilen göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: DHA
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