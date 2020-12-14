Sürüden kaçtılar belediyeyi bastılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sürüden kaçtılar belediyeyi bastılar

14.12.2020 21:50 | Son Güncelleme: 14.12.2020 22:03

Sürüden kaçtılar belediyeyi bastılar Nevşehir'de çobandan kaçan 1 koç, 1 keçi ve 3 koyun Nevşehir Belediyesi'ni bastı.

Sürüden kaçtılar belediyeyi bastılar

NEVŞEHİR - Nevşehir'de çobandan kaçan 1 koç, 1 keçi ve 3 koyun Nevşehir Belediyesi'ni bastı.

Edinilen bilgilere göre, Göre yolunda Hasan Ünbulan tarafından otlandırılan 1 koç, 1 keçi ve 3 koyun otlandıkları alandan kaçtı. Sahiplerinden kaçan koç, keçi ve koyunlar Nevşehir Belediyesine geldi. Burada Nevşehir Belediyesi makam binasına girmeye çalışan koç, keçi ve koyunlara güvenlik görevlileri engel olmaya çalıştı. Koç, keçi ve koyunlar kendilerine engel olmak isteyen güvenlik görevlilerine saldırırken daha sonra ise bir başka belediye çalışanı da engel olmaya çalıştı. Kendisine engel olmak isteyen belediye görevlisine de saldıran koç, keçi ve koyunlar daha sonra ise Nevşehir Belediyesi Mali Hizmetler odasına girmek istedi. Burada da bir genç tarafından uzaklaştırılmak istenen koç, keçi ve koyunlar bu kez de kendisine engel olmak isteyen genci kovaladı. Mali Hizmetler birimine girmek isteyen koç, keçi ve koyunların içeriye girmesine engel olmak isteyen belediye çalışanları kapıya siper olarak burada hayvanların içeri girmesini engelledi. Daha sonra Nevşehir Belediyesi Hayvan Kasabası görevlilerine haber verilmesinin ardından kasaba çalışanları tarafından koç, keçi ve koyunlar yakalanarak hayvan kasabasına götürüldü.

1 koç, 1 keçi ve 3 koyunun Nevşehir Belediyesi personellerine yaşatmış olduğu o anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Hayvan Kasabası görevlileri tarafından kasabaya götürülen koç, keçi ve koyunların burada karınlarının doyurulmasının ardından Hasan Ünbulan'ın başvurusu üzerine koç, keçi ve koyunlar sahiplerine teslim edildi.

Sürüden kaçtılar belediyeyi bastılar
Sürüden kaçtılar belediyeyi bastılar
Sürüden kaçtılar belediyeyi bastılar
Sürüden kaçtılar belediyeyi bastılar
Sürüden kaçtılar belediyeyi bastılar
Sürüden kaçtılar belediyeyi bastılar
Sürüden kaçtılar belediyeyi bastılar
Sürüden kaçtılar belediyeyi bastılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kuşadası'nda evleri su bastı, belediye ekipleri vatandaşın yardımına koştu
Kuşadası'nda evleri su bastı, belediye ekipleri vatandaşın yardımına koştu
Kuvvetli yağışta evlerini su basan vatandaşların temizlik çalışması sürüyor
Kuvvetli yağışta evlerini su basan vatandaşların temizlik çalışması sürüyor
Park tartışmasından sonra akaryakıt istasyonunu bastılar
Park tartışmasından sonra akaryakıt istasyonunu bastılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Serdar Ortaç Mustafa Üstündağ
Spor Falcao Ersun Yanal Çağdaş Atan Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Çocuk İzmir Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sürüden kaçtılar belediyeyi bastılar - Nevşehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 22:10:36. #1.14#
title