SÜRÜDEN AYRILAN LEYLEK, ÇARŞI ESNAFININ MASKOTU OLDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SÜRÜDEN AYRILAN LEYLEK, ÇARŞI ESNAFININ MASKOTU OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'da sürüden ayrıldığı tahmin edilen ve tarihi Bedesten Çarşısı'nın bahçesine konan leyleğe çarşı esnafı sahip çıktı.

ÇAY, AFYON (DHA) - TEKİRDAĞ'da sürüden ayrıldığı tahmin edilen ve tarihi Bedesten Çarşısı'nın bahçesine konan leyleğe çarşı esnafı sahip çıktı. Esnaf aralarında para toplayarak 'Yaşar' adını verdikleri leyleği beslemeye başladı.

Süleymanpaşa ilçesinde tarihi Bedesten Çarşısı'nın bahçesinde yaklaşık bir hafta önce sürüden ayrıldığı tahmin edilen bir leylek kondu. Bahçeden günlerdir ayrılmayan leyleğe, çarşı esnafı sahip çıktı. Her gün aralarında para toplayıp leyleği besleyen esnaf, hayvanın artık çarşının maskotu olduğunu söyledi. Esnaf Mahmut Didman, "Leylek bir haftadır ayrılmıyor. Her gün besleniyor. Balık daha çok sardalya ve hamsi türlerini seviyor, bir de solucan yiyor. Halk onu çok seviyor herkes resim çektiriyor" dedi.

'O ARTIK BİZİM BİR SAKİNİMİZ'

Çarşıda çay ocağı işleten Ahmet Didman da "Geçen hafta pazartesi günü iş yerime geldiğimde baktım yürüyordu, balık verdim ona erkenden. Gitti zannettim onu ertesi gün bir baktım gene burada esnaf besliyor. Balık çok seviyor, hamsi, sardalya yiyor bir de solucan yiyordu. Besledik hayvanı o da alıştı buraya gitmiyor. Geliyor, geziyor sabahları erken açıyorum burayı işte hayvan sevdiğimiz için bakıyoruz ona. Artık çarşımızın sakini oldu, sürüyü bıraktı bize geldi. Çay içenler ona bakıyor o da bize bakıyor. Arkadaşlar ona 'Yaşar' adını koymuşlar" dedi.

SÜRÜDEN AYRILAN LEYLEK, ÇARŞI ESNAFININ MASKOTU OLDU

SÜRÜDEN AYRILAN LEYLEK, ÇARŞI ESNAFININ MASKOTU OLDU

SÜRÜDEN AYRILAN LEYLEK, ÇARŞI ESNAFININ MASKOTU OLDU

SÜRÜDEN AYRILAN LEYLEK, ÇARŞI ESNAFININ MASKOTU OLDU

SÜRÜDEN AYRILAN LEYLEK, ÇARŞI ESNAFININ MASKOTU OLDU

SÜRÜDEN AYRILAN LEYLEK, ÇARŞI ESNAFININ MASKOTU OLDU

SÜRÜDEN AYRILAN LEYLEK, ÇARŞI ESNAFININ MASKOTU OLDU

SÜRÜDEN AYRILAN LEYLEK, ÇARŞI ESNAFININ MASKOTU OLDU

SÜRÜDEN AYRILAN LEYLEK, ÇARŞI ESNAFININ MASKOTU OLDU

SÜRÜDEN AYRILAN LEYLEK, ÇARŞI ESNAFININ MASKOTU OLDU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Akşener'den yardım istedi, bakan yardımcısı 'FETÖ'cü ' dedi

Akşener'den yardım istedi, bakan yardımcısı "FETÖ'cü " dedi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Güzel Sözler Murat Kurum Meral Akşener Sezai Temelli
Magazin Gökhan Çıra Acun Ilıcalı Şevval Şahin Amelia Hamlin
Spor Cristiano Sergen Yalçın Mario Balotelli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Mustafa Varank Şans Oyunları Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: SÜRÜDEN AYRILAN LEYLEK, ÇARŞI ESNAFININ MASKOTU OLDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 17:39:34. #1.12#