Sürücüyü Uyaran Sistem"E Tübitak'tan Birincilik Ödülü
Okul servisinde unutulduktan sonra yaşamını yitiren Alperen Sakin'in ablası Yaren, TÜBİTAK 12. Ortaokul Araştırma Proje Yarışması'nda, 'Okul servislerinde güvenlik sağlanması için sürücüyü uyaran alarm sistemi' projesi ile birincilik kazandı.
Okul servisinde unutulduktan sonra yaşamını yitiren Alperen Sakin'in ablası Yaren, TÜBİTAK 12. Ortaokul Araştırma Proje Yarışması'nda, 'Okul servislerinde güvenlik sağlanması için sürücüyü uyaran alarm sistemi' projesi ile birincilik kazandı.
Kaynak: Dunya.com