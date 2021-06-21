GAZİANTEP - Sürücüsüz traktörle tarlalarını eken çiftçiler hem zamandan hem maliyetten tasarruf ediyor
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GAZİANTEP - Sürücüsüz traktörle tarlalarını eken çiftçiler hem zamandan hem maliyetten tasarruf ediyor

Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Türkiye'nin verimli tarım arazilerinden olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çiftçiler, uydu destekli dümenleme sistemi sayesinde sinyallerle hareket eden traktörle tarlalarını ekiyor.

Türkiye'nin verimli tarım arazilerinden olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çiftçiler, uydu destekli dümenleme sistemi sayesinde sinyallerle hareket eden traktörle tarlalarını ekiyor.

Traktöre monte edilen uydu sistemi sayesinde süreceği ya da ekim yapacağı tarlaya getirilen traktör, sisteme yüklenen sinyallerin üzerinde sürücüsüz hareket ediyor.

Traktör, uydudan aldığı verilerle ekime başlıyor ve operatör yardımı almadan hiç boşluk bırakmadan gerektiği miktarda tohumlama yapıyor.

Çiftçiler, bu sistem sayesinde hem zamandan hem de girdi maliyetlerinden büyük oranda tasarruf sağlıyor.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, AA muhabirine, 130 bin dekar alanda buğday, 20 bin dekar alanda arpa ile 6 bin dekar alanda mısır ekiminin yapıldığı ilçe genelinde, çiftçilerin bu sistemi yeni olmasına rağmen ilgiyle karşıladıklarını belirtti.

Köse, "Bu sistem sayesinde çiftçimiz zamandan tasarruf ettiği gibi firesiz tohumlama yaptıkları için tarladan elde edeceği verimi yüksek, hasat sonunda ise gelirinde artış olacaktır." dedi.

Bilgileri sisteme işleyip uydu üzerinden sürücüsüz traktörle tarlasına mısır ekimi yaptı

İlçede 100 dönümlük arazide mısır üretimi yapan ve aynı zamanda ziraat mühendisi de olan üreticilerden Bilal Yıldırım, traktöre monte edilen sistem sayesinde tarlanın koordinatlarının girildiğini, sürücüsüz olarak traktörün tarlada hiç boşluk bırakmadan uygun miktarda tohum ekimi yaptığını anlattı.

Yıldırım, şöyle konuştu:

"Sürücüsüz traktör işlemi tamamıyla hassas bir şekilde 2-3 santimetre yanılma payıyla işlemi yapıyor. Girdi maliyetlerimiz çok yüksek. Tohum çok değerli bunun ziyan olmaması gerekiyor. Eğrilik olduğunda bu mısırın arasını sürdüğümüzde çok zayiat oluyor. Bu yöntem sayesinde bunların önüne geçiliyor. Girdilerden, zamandan tasarruf ediyoruz. Arazimizin tam dönümünü sistem çıkarıyor. Ne kadar gübre, ne kadar ilaç atacağımızı önceden belirlemiş oluyoruz. Sistem üzerinde ne kadarlık bir alana ekim yapıldığını ne kadar alanın kaldığını yönetiyor. O an tohum bitmiş olsa bile uydu bağlantısı sayesinde nereden ekime başlanacağını kendi belirliyor. Kesinlikle boşluk bırakmıyor."

GAZİANTEP - Sürücüsüz traktörle tarlalarını eken çiftçiler hem zamandan hem maliyetten tasarruf ediyor
GAZİANTEP - Sürücüsüz traktörle tarlalarını eken çiftçiler hem zamandan hem maliyetten tasarruf ediyor
GAZİANTEP - Sürücüsüz traktörle tarlalarını eken çiftçiler hem zamandan hem maliyetten tasarruf ediyor
GAZİANTEP - Sürücüsüz traktörle tarlalarını eken çiftçiler hem zamandan hem maliyetten tasarruf ediyor
GAZİANTEP - Sürücüsüz traktörle tarlalarını eken çiftçiler hem zamandan hem maliyetten tasarruf ediyor
GAZİANTEP - Sürücüsüz traktörle tarlalarını eken çiftçiler hem zamandan hem maliyetten tasarruf ediyor
GAZİANTEP - Sürücüsüz traktörle tarlalarını eken çiftçiler hem zamandan hem maliyetten tasarruf ediyor
GAZİANTEP - Sürücüsüz traktörle tarlalarını eken çiftçiler hem zamandan hem maliyetten tasarruf ediyor
GAZİANTEP - Sürücüsüz traktörle tarlalarını eken çiftçiler hem zamandan hem maliyetten tasarruf ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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