Sürücüsüz traktör 3 araca çarptı, 3 kişi de son anda kendini kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sürücüsüz traktör 3 araca çarptı, 3 kişi de son anda kendini kurtardı

25.02.2021 13:34 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:38
Sürücüsüz traktör 3 araca çarptı, 3 kişi de son anda kendini kurtardı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde sürücüsünün, akaryakıt istasyonunda çalışır vaziyette bıraktığı traktör, aniden hareket etti.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde sürücüsünün, akaryakıt istasyonunda çalışır vaziyette bıraktığı traktör, aniden hareket etti. Geri geri giden traktör çarptığı park halindeki 3 araca zarar verirken, yol ortasındaki palmiye ağacına çarparak durabildi. Yolda yürüyen iki kadın ile durdurmaya çalışan bir kişinin traktörün altında kalmaktan son anda kurtulduğu olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. 

Mesut Çetin, Serik'e bağlı Kürüş Mahallesi Sanayi Sitesi içerisinde bir akaryakıt istasyonunun araç yıkama yerine getirdiği 07 YE 092 plakalı traktörünün arkasında takılı bulunan ekipmanı yıkamaya başladı. Mesut Çetin'in çalışır vaziyette bıraktığı traktör bir anda geri geri hareket etmeye başladı. Kontrolden çıkan traktör, önce o sırada akaryakıt istasyonunda bulunan araç yıkama yerindeki otomobile, ardından istasyon içerisinde park halindeki başka bir otomobile çarptı. Bu otomobil de kontrolden çıkıp, başka bir araca çarptı. Mesut Çetin ve çevredekilerin durdurmaya çalıştığı traktör daha sonra istasyondan çıkarak refüjdeki palmiye ağacına çarptı. Yolda yürüyen iki kadın ile durdurmaya çalışan bir kişi ise traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu sırada traktöre binen Mesut Çetin durdurmayı başardı. Olay yerine gelen polis, traktör ve maddi hasara neden olduğu 3 otomobilde inceleme yaptı.

İstasyon sahiplerinden Hüseyin Tunç, "Traktör kendi başına hareket edince araçların üzerine doğru geldi. Arkadaşlar müdahale etmek istedi ama durduramadı. Traktör istasyondaki park halindeki araçlara çarptı. Bu sırada traktör üzerinde sürücüsü yoktu. Allah'tan herhangi birine çarpmadı, sadece maddi hasar oluştu" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntüde sürücüsüz durumdaki traktörün bir anda geri geri ilerlemeye başladığı ve hemen önündeki araca çarptığı görüldü. Bu sırada çevredekilerin ve sürücüsünün traktörü durdurmaya çalışması da görüntülere yansıdı. İstasyondaki başka bir araca, onun da diğerine çarpmasının ardından yola inen traktörü gören yaya iki kadının koşarak uzaklaşma anları ve hemen ardından traktörün palmiyeye çarptığı anlar görüntülerde yer aldı.


Sürücüsüz traktör 3 araca çarptı, 3 kişi de son anda kendini kurtardı
Sürücüsüz traktör 3 araca çarptı, 3 kişi de son anda kendini kurtardı
Sürücüsüz traktör 3 araca çarptı, 3 kişi de son anda kendini kurtardı
Sürücüsüz traktör 3 araca çarptı, 3 kişi de son anda kendini kurtardı
Sürücüsüz traktör 3 araca çarptı, 3 kişi de son anda kendini kurtardı
Sürücüsüz traktör 3 araca çarptı, 3 kişi de son anda kendini kurtardı
Sürücüsüz traktör 3 araca çarptı, 3 kişi de son anda kendini kurtardı
Sürücüsüz traktör 3 araca çarptı, 3 kişi de son anda kendini kurtardı
Sürücüsüz traktör 3 araca çarptı, 3 kişi de son anda kendini kurtardı
Sürücüsüz traktör 3 araca çarptı, 3 kişi de son anda kendini kurtardı
Sürücüsüz traktör 3 araca çarptı, 3 kişi de son anda kendini kurtardı
Sürücüsüz traktör 3 araca çarptı, 3 kişi de son anda kendini kurtardı
Sürücüsüz traktör 3 araca çarptı, 3 kişi de son anda kendini kurtardı
Sürücüsüz traktör 3 araca çarptı, 3 kişi de son anda kendini kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Enis Berberoğlu İbrahim Aydemir Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı İrem Derici Defne Samyeli Mustafa Ceceli
Spor Ali Koç Cenk Tosun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ordu İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sürücüsüz traktör 3 araca çarptı, 3 kişi de son anda kendini kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 13:38:40. #1.14#
title