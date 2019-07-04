Sürücüsüz otomobil ilk yolcularını taşımaya başlayacak

Sürücüsüz otomobil Waymo'nun, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yolcuları taşımak için onay aldığı açıklandı.

Kaliforniya Kamu Hizmetleri Komisyonu (CPUC), kendi kendine hareket edebilen sürücüsüz Waymo araçlarına verdiği onay belgesiyle eyalet sınırları içinde yolcu taşımalarına izin verdi.

Teknoloji sitesi techcrunch.com'un aktardığına göre bu, şirket için milat niteliğinde bir karar oldu.

Habere göre Waymo'nun sözcüsü, CPUC'un kendilerine eyalet sınırları içerisinde pilot uygulamada yolcuları taşıma izni verdiğini bundan sonraki adımlarının sürücüsüz araç teknolojisini daha ileriye taşımak olduklarını söyledi.

Pilot uygulama çerçevesinde Waymo yolculardan ücret alamayacak ve araç içerisinde kontrolü alacak bir şoför bulundurması gerekecek.

Waymo'nun yolcu taşımak için 'Chrysler Pacifica hibrid minivan' ile 'Jaguar I-PACE elektrikli aracını' kullanması bekleniyor.

Teknoloji devi Google'ın bir projesi olan Waymo daha sonra Google'ın çatı şirketi Alphabet tarafından otonom araç olarak geliştirilmeye devam etti.

Kaliforniya'da 60 farklı firmanın toplamda eyaletin belli bölgelerinde sürücüsüz otomobil testlerini gerçekleştiriyor. Ancak bu onay, yolcu taşıma onayı olarak bir ilk özelliği taşıyor.

Kaynak: DHA

- Yağcı