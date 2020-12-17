Freni boşalan otobüs park halindeki araçları biçti...Feci kaza kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Freni boşalan otobüs park halindeki araçları biçti...Feci kaza kamerada

17.12.2020 08:55 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:37

Freni boşalan otobüs park halindeki araçları biçti.

Freni boşalan otobüs park halindeki araçları biçti...Feci kaza kamerada

Otobüsün çarptığı kamyon ağaca çarparak durabildi

DENİZLİ - Denizli'de park halindeyken freni boşalan otobüs yaklaşık 1 kilometre ilerledi. İlerlediği esnada park halindeki 5 araca çarpmasına rağmen duramayan otobüs trafik levhası direğine çarparak durabildi. Sürücüsüz ilerleyen otobüsün park halindeki kamyoneti bir süre sürükleyip savunma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Necip Ali Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün park edip gittiği otobüs bir anda yavaş yavaş hareket etmeye başladı. Sonrasında freni boşalan otobüs park halinde kamyonete çarparak hızını yavaşlatsa da ardından diğer 4 otomobile çarptı. Yaklaşık bir kilometre boyunca şoförsüz ilerleyen otobüs trafik levhası direğine çarparak durabildi. Olayın ardından çevredeki vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri araçlar sahiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen araç sahipleri karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü.

Otobüsün park halindeki kamyonete çarpması, güvenlik kameralarına an be an yansıdı

5 aracı biçerek şoförsüz ilerleyen kamyonet kısıtlama nedeni ile boş olan yollarda herhangi bir vatandaşa çarpmaması tek teselli oldu. Bir marketin güvenlik kamerasına görüntüler an be an yansıdı. Kamyonetin çarptığı araçlarda maddi hasar meydana gelirken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Freni boşalan otobüs park halindeki araçları biçti...Feci kaza kamerada
Freni boşalan otobüs park halindeki araçları biçti...Feci kaza kamerada
Freni boşalan otobüs park halindeki araçları biçti...Feci kaza kamerada
Freni boşalan otobüs park halindeki araçları biçti...Feci kaza kamerada
Freni boşalan otobüs park halindeki araçları biçti...Feci kaza kamerada
Freni boşalan otobüs park halindeki araçları biçti...Feci kaza kamerada
Freni boşalan otobüs park halindeki araçları biçti...Feci kaza kamerada
Freni boşalan otobüs park halindeki araçları biçti...Feci kaza kamerada
Freni boşalan otobüs park halindeki araçları biçti...Feci kaza kamerada
Freni boşalan otobüs park halindeki araçları biçti...Feci kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN ELYESA POLAT

İlgili Haberler

Freni boşalan kamyon iki aracı biçti: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Freni boşalan kamyon iki aracı biçti: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Freni boşalan minibüs önce otomobile, sonra da duvara çarptı
Freni boşalan minibüs önce otomobile, sonra da duvara çarptı
İstanbul'un göbeğinde feci zincirleme kaza kamerada
İstanbul'un göbeğinde feci zincirleme kaza kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Varank
Magazin Hadise Ezgi Mola Cem Yılmaz İrem Derici
Spor Falcao Neymar Okan Buruk Erol Bulut Kylian Mbappe
Tüm Haberler Türk Çocuk Milli Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Freni boşalan otobüs park halindeki araçları biçti...Feci kaza kamerada | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 09:37:49. #1.14#
title