Sürücüsüz at arabası trafiği bir birine kattı
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Sürücüsüz at arabası trafiği bir birine kattı

Sürücüsüz at arabası trafiği bir birine kattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da sahibinin elinden kaçan at, arkasına bağlı olan arabasıyla birlikte trafiği bir birine kattı.

Bursa'da sahibinin elinden kaçan at, arkasına bağlı olan arabasıyla birlikte trafiği bir birine kattı. Dört nala araçların arasından ilerleyen sürücüsüz at arabası, bir araçla sıkıştırılarak yakalandı.

İlginç olay, merkez Yıldırım ilçesi Doğu Yakın Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Sahibinin elinden kaçan at, arkasına bağlı olan arabasını da unutup dörtnala koşturmaya başladı. Otoyoldaki araçların arasından geçen at, önünü kesmek isteyenler olunca da patika yola girdi. Patika yolda devrilme tehlikesi atlatan at, daha sonra hızını alamayınca sol şeride geçti.

Sol şeritte otomobilleri ve kamyonetleri arkasına takan at, hiç kimseyi umursamadan koşturmaya devam etti. Sol şeritte sıkıştırılan at, kısa süre sonra sahibi tarafından teslim alındı.

Görüntüyü çekenlerin yaptıkları yorumlar ise gülüşmelere sebep oldu. - BURSA

Sürücüsüz at arabası trafiği bir birine kattı
Sürücüsüz at arabası trafiği bir birine kattı
Sürücüsüz at arabası trafiği bir birine kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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