Sürücüsüz araç trafiğe çıktı, kaza böyle geldi

Bursa'da park halindeki bir otomobil, el freni çekilmeyince bir süre sonra kendi kendine hareket ederek ana yola çıktı.

Bursa'da park halindeki bir otomobil, el freni çekilmeyince bir süre sonra kendi kendine hareket ederek ana yola çıktı. Kendiliğinden hareket eden sürücüsüz otomobil 3 aracı teğet geçti ancak ana yola çıkınca bir otomobil ona çarptı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, otogara gelen bir sürücü aracını park ettikten sonra ayrıldı. El freni çekilmeyen araç bir süre sonra harekete geçti, manevra yaptı, anayola doğru ilerlemeye başladı. Sürücüsüz araç trafiğe çıkınca, seyir halindeki bir başka aracın çarpmasıyla yaşanan kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Şans eseri kazayı yara almadan atlatan sürücü, çarptığı araçta kimsenin olmadığını öğrenince şok üzerine şok yaşadı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaşananlar "el freni ihmali"nin nelere yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
