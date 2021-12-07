Sürücüsünün yanlış park ettiği minibüs nedeniyle TIR dönemeyince trafik kilitlendi - Haberler
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Sürücüsünün yanlış park ettiği minibüs nedeniyle TIR dönemeyince trafik kilitlendi

Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel
Sürücüsünün yanlış park ettiği minibüs nedeniyle TIR dönemeyince trafik kilitlendi

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, sürücünün caddeye yanlış park ettiği minibüs nedeniyle TIR dönüş yapamayınca trafik kilitlendi.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, sürücünün caddeye yanlış park ettiği minibüs nedeniyle TIR dönüş yapamayınca trafik kilitlendi. Çevredekiler minibüsü kenara çekip TIR dönüş yapınca ulaşım yeniden normale döndü.

Derince ilçesinde bir TIR şoförü, D-100 Karayolu yakınında ara sokaktan trafiğin yoğun olduğu İstiklal Caddesi'ne dönüş yapmak istedi. Ancak TIR şoförü, yanlış park eden minibüs nedeniyle dönüş yapamayınca caddede uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler, minibüsün sürücüsünün gelmesi için uzun süre kornaya bastı. Sürücü gelmeyince çevredekiler hatalı park eden minibüsü kaldırıp yol kenarına çekti. TIR dönüş yaparken, trafik de açıldı.


Sürücüsünün yanlış park ettiği minibüs nedeniyle TIR dönemeyince trafik kilitlendi

Sürücüsünün yanlış park ettiği minibüs nedeniyle TIR dönemeyince trafik kilitlendi

Sürücüsünün yanlış park ettiği minibüs nedeniyle TIR dönemeyince trafik kilitlendi

Sürücüsünün yanlış park ettiği minibüs nedeniyle TIR dönemeyince trafik kilitlendi

TIR'IN GEÇİŞİNİ ENGELLEYEN MİNİBÜSÜ YOL KENARINA KALDIRDILAR

TIR'IN GEÇİŞİNİ ENGELLEYEN MİNİBÜSÜ YOL KENARINA KALDIRDILAR

Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Son Dakika Haberleri

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