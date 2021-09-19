Sürücüsünün uyukladığı minibüs bariyerlere çarptı: 7 yaralı - Haberler
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Sürücüsünün uyukladığı minibüs bariyerlere çarptı: 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sürücüsünün uyukladığı minibüs bariyerlere çarptı: 7 yaralı

Mardin'de minibüs şoförü iddiaya göre seyir halindeyken uyuyakaldı.

Mardin'de minibüs şoförü iddiaya göre seyir halindeyken uyuyakaldı. Minibüsün bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza gece saatlerinde Kızıltepe-Derik kavşağında meydana geldi. İddiaya göre 47 M 3072 plakalı yolcu minibüsünün şoförü seyir halindeyken uyuyakalıp bariyerlere çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Sürücüsünün uyukladığı minibüs bariyerlere çarptı: 7 yaralı

Sürücüsünün uyukladığı minibüs bariyerlere çarptı: 7 yaralı

Sürücüsünün uyukladığı minibüs bariyerlere çarptı: 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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