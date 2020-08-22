Sürücüsünün uyuduğu iddia edilen minibüs refüje çıktı: 2 yaralı ANTALYA'da, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu iddia edilen minibüs kontrolden çıktı.

ANTALYA'da, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu iddia edilen minibüs kontrolden çıktı. Arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu minibüsün refüje savrulduğu kazada 2 kişi hafif yaralandı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Muharrem Mert, "Panelvan sürücüsü sağdan gidiyordu, birden önüme kırdı. Çarpmaktan kurtulamadık. Sürücüyü polisler zor ayılttı, direksiyon başında sızmış. Zor kaldırdılar" dedi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. 3 şeritli bulvarda yolun sağ şeridinde seyir halinde olan ve alkollü olduğu öne sürülen Yaşar Ç.'nin (68) kullandığı 07 HR 824 plakalı minibüs, iddiaya göre sürücünün direksiyon başında uyuması sonucu sol şeride geçip, refüje doğru yöneldi. Bu sırada aynı yönde seyir halinde olan Muharrem Mert (46), yönetimindeki otomobil minibüse arkadan çarptı. Minibüs çarpmanın şiddetiyle refüje çıkarken, otomobilde ise hasar meydana geldi.

Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede polis ve sağlık ekipleri kaza yerine geldi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri minibüsteki Yaşar Ç. ve yanında bulunan Süleyman D.'ye müdahale etti. Sağlık ekipleri hafif yaralanan Yaşar Ç. ve Süleyman D.'yi tedbir amaçlı hastaneye götürdü. Sürücü Yaşar Ç.'ye hastanede alkol muayenesi yapılacağı öğrenildi.'SÜRÜCÜYÜ ZOR KALDIRDILAR'Minibüs sürücüsünün önlerine doğru gelmesi sonrası kazanın meydana geldiğini anlatan Muharrem Mert, "Orta şeritte gidiyordum. Panelvan sürücüsü sağdan gidiyordu, birden önüme kırdı. Yavaştık ama yine de çarpmaktan kurtulamadık. O refüje doğru savruldu, biz ise ona vurduk. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Panelvan sürücüsünü polisler zor ayılttı, direksiyon başında sızmış. Zor kaldırdılar" dedi.

Kaynak: DHA