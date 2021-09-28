ÇALINTI OTOMOBİLLE TERS YÖNDE GİRİP KAMYONLA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Haberler
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ÇALINTI OTOMOBİLLE TERS YÖNDE GİRİP KAMYONLA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'da çalıntı otomobille, ters yöne girip, yolunda gelen kamyonla kafa kafaya çarpışan otomobilin şoförü Eren Özdemir(17), öldü, kazada 2 kişi de yaralandı.

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'da çalıntı otomobille, ters yöne girip, yolunda gelen kamyonla kafa kafaya çarpışan otomobilin şoförü Eren Özdemir(17), öldü, kazada 2 kişi de yaralandı. Ölen Özdemir'in ehliyetinin olmadığı ve hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından poliste kaydı bulunduğu belirlendi.

Kaza, saat 08.30 sıralarında merkez Süleymanpaşa ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Malkara ilçesinde çalıntı olduğu belirlenen 59 LH 986 plakalı otomobili kullanan Eren Özdemir, yanındaki arkadaşı Y.Ç. ile birlikte polis ekiplerini görünce, İstanbul istikametine doğru ters yöne girip hızlı gitmeye başladı. Otomobil, bu sırada kendi yolunda gelen 59 LU 133 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kamyona de arkadan gelen başka bir otomobil çarpıştı. Şiddetli çarpışmada çalıntı kaydı bulunan otomobil, bariyerlere sıkışarak hurda haline geldi ve içindeki Eren Özdemir ile Y.Ç., içinde sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde sıkışan Eren Özdemir ile Y.Ç. itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özdemir'in öldüğü belirlendi. Araçta sıkışan ve ağır yaralanan Y.Ç. ile kamyona arkadan çarpan otomobilin yaralanan sürücüsü B.Y., ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin yaptığı incelemede çalıntı aracı kullanan ve kazada hayatını kaybeden Eren Özdemir'in uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

ÇALINTI OTOMOBİLLE TERS YÖNDE GİRİP KAMYONLA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

ÇALINTI OTOMOBİLLE TERS YÖNDE GİRİP KAMYONLA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

ÇALINTI OTOMOBİLLE TERS YÖNDE GİRİP KAMYONLA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

ÇALINTI OTOMOBİLLE TERS YÖNDE GİRİP KAMYONLA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

ÇALINTI OTOMOBİLLE TERS YÖNDE GİRİP KAMYONLA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

ÇALINTI OTOMOBİLLE TERS YÖNDE GİRİP KAMYONLA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

ÇALINTI OTOMOBİLLE TERS YÖNDE GİRİP KAMYONLA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

ÇALINTI OTOMOBİLLE TERS YÖNDE GİRİP KAMYONLA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

ÇALINTI OTOMOBİLLE TERS YÖNDE GİRİP KAMYONLA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

ÇALINTI OTOMOBİLLE TERS YÖNDE GİRİP KAMYONLA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

ÇALINTI OTOMOBİLLE TERS YÖNDE GİRİP KAMYONLA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

ÇALINTI OTOMOBİLLE TERS YÖNDE GİRİP KAMYONLA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

ÇALINTI OTOMOBİLLE TERS YÖNDE GİRİP KAMYONLA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
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Haber: ÇALINTI OTOMOBİLLE TERS YÖNDE GİRİP KAMYONLA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Haberler
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