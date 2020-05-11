Sürücüsünün polisten kaçtığı otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı Adıyaman'ın Besni ilçesinde, sürücüsünün polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçtığı otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, sürücüsünün polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçtığı otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman-Gaziantep kara yolu Besni çıkışındaki uygulama noktasındaki polis ekipleri, 45 EY 657 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Kaçmaya başlayan sürücü yönetimindeki otomobil, yaklaşık bir kilometre sonra şarampole devrildi.

Kazada otomobildeki Ali (56), Ayvaz (32) ve Tayyar Güzel (37) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ayvaz Güzel, ilk müdahalesinin ardından Adıyaman'a sevk edildi.

Otomobilin sürücüsünün kim olduğu ise henüz belirlenemezken, polis soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA