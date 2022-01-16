ANTALYA'DA 'MAKAS' ATAN OTOMOBİL CİPE ÇARPTI 1'İ AĞIR, 3 YARALI - Haberler
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ANTALYA'DA 'MAKAS' ATAN OTOMOBİL CİPE ÇARPTI 1'İ AĞIR, 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da iddiaya göre 'makas' atan otomobil, bir cipe çarptı.

Antalya'da iddiaya göre 'makas' atan otomobil, bir cipe çarptı. Otomobildeki 5 kişiden 3'ü yaralanırken, birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Emre Ç.'nin (21) kullandığı 07 KS 629 plakalı otomobil, kent merkezinden Konyaaltı istikametine doğru giderken, Gazi Bulvarı'nı Hürriyet Caddesi'nden ayıran köprüyü geçtikten sonra iddiaya göre 'makas' attı. Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 07 ANU 342 plakalı cipe arkadan çarptı. Cip de önündeki 07 KH 869 plakalı otomobile vurduktan sonra kaldırıma çıktı.

Kazayı görenler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, sürücü Emre Ç.'yi bulunduğu yerden çıkarıp sağlık ekibine teslim ederken, beraberindeki Süleyman G. ile Batuhan Y. de çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Otomobildeki diğer iki kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Sürücü Emre Ç.'nin durumumun ağır, arkadaşlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Cipin sahibi Yunus Arslan, aracı park ettikten sonra büyük gürültü duyduklarını belirterek, Ben arkadaşımla kahvaltı yapıyordum. Bu araç hareket halindeyken makas atmış ve sürücü arabayı zaptedemeyince benim araca vurdu dedi.

ANTALYA'DA 'MAKAS' ATAN OTOMOBİL CİPE ÇARPTI 1'İ AĞIR, 3 YARALI

ANTALYA'DA 'MAKAS' ATAN OTOMOBİL CİPE ÇARPTI 1'İ AĞIR, 3 YARALI

ANTALYA'DA 'MAKAS' ATAN OTOMOBİL CİPE ÇARPTI 1'İ AĞIR, 3 YARALI

ANTALYA'DA 'MAKAS' ATAN OTOMOBİL CİPE ÇARPTI 1'İ AĞIR, 3 YARALI

ANTALYA'DA 'MAKAS' ATAN OTOMOBİL CİPE ÇARPTI 1'İ AĞIR, 3 YARALI

ANTALYA'DA 'MAKAS' ATAN OTOMOBİL CİPE ÇARPTI 1'İ AĞIR, 3 YARALI

ANTALYA'DA 'MAKAS' ATAN OTOMOBİL CİPE ÇARPTI 1'İ AĞIR, 3 YARALI

ANTALYA'DA 'MAKAS' ATAN OTOMOBİL CİPE ÇARPTI 1'İ AĞIR, 3 YARALI

ANTALYA'DA 'MAKAS' ATAN OTOMOBİL CİPE ÇARPTI 1'İ AĞIR, 3 YARALI

ANTALYA'DA 'MAKAS' ATAN OTOMOBİL CİPE ÇARPTI 1'İ AĞIR, 3 YARALI

ANTALYA'DA 'MAKAS' ATAN OTOMOBİL CİPE ÇARPTI 1'İ AĞIR, 3 YARALI

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Antalya'da iddiaya göre 'makas' atan otomobil, bir cipe çarptı.

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