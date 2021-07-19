SÜRÜCÜSÜNÜN MAKAS ATMAYA ÇALIŞTIĞI OTOMOBİL DEVRİLDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SÜRÜCÜSÜNÜN MAKAS ATMAYA ÇALIŞTIĞI OTOMOBİL DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde caddede hızla ilerlerken sürücüsünün makas atmak istediği otomobil refüje çarparak devrildi.

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde caddede hızla ilerlerken sürücüsünün makas atmak istediği otomobil refüje çarparak devrildi. Sürücü yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Cumayeri ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İsmail K., yönetimindeki 81 ER 869 plakalı otomobille caddede hızla ilerlerken makas atmak istedi. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil, refüje çarparak savrulup Mertcan B. yönetimindeki 81 ABL 369 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi. Arkadan gelen otomobilin sürücüsü ise son anda durarak kaza yapmaktan kurtuldu. Kazada, İsmail K. yaralandı. İsmail K., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Bu arada kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

SÜRÜCÜSÜNÜN MAKAS ATMAYA ÇALIŞTIĞI OTOMOBİL DEVRİLDİ
SÜRÜCÜSÜNÜN MAKAS ATMAYA ÇALIŞTIĞI OTOMOBİL DEVRİLDİ
SÜRÜCÜSÜNÜN MAKAS ATMAYA ÇALIŞTIĞI OTOMOBİL DEVRİLDİ
SÜRÜCÜSÜNÜN MAKAS ATMAYA ÇALIŞTIĞI OTOMOBİL DEVRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Koyunlarını yolun karşısına geçirirken, araç çarpmasıyla öldü
Koyunlarını yolun karşısına geçirirken, araç çarpmasıyla öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Demir Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Emre Altuğ Düm Tek Tek Kaan Yıldırım Serra Arıtürk
Spor Balotelli Arda Turan Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SÜRÜCÜSÜNÜN MAKAS ATMAYA ÇALIŞTIĞI OTOMOBİL DEVRİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 16:04:17. #1.14#

title