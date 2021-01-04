SÜRÜCÜSÜNÜN MAKAS ATARAK ÇARPTIĞI KADIN HAFIZASINI YİTİRDİ ASLİ KUSURLU SÜRÜCÜ SERBEST

BAKIRKÖY İncirli Caddesi'nde aşırı hızlı giderken bir araca makas attıktan sonra yaya geçidinde yürüyen kadına çarpan sürücünün serbest bırakılmasına yakınları tepki gösterdi. Kaza ile birlikte hafızasını kaybeden çocuklarını bile tanıyamaz hale gelen kadının yakınları sürücünün serbest bırakılmasına karşı çıktı.

Güvenlik kameraları ile saniye saniye kaydedilen kaza, geçen 16 Ağustos'ta İncirli Caddesi'ndeki yaya geçidinde meydana geldi. İsmiye Aral, yolun karşı tarafına geçmek isterken, hızla gelen bir başka otomobili makas atarak sollayan sürücünün yönetimindeki otomobilin çarpması ile neye uğradığını şaşırdı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. 3 ay süreyle yoğun bakımda kalan kadın sağlık durumunun düzelmeye başlaması üzerine normal odaya alındı, ancak hafızasının yerinde olmadığı görüldü. Annesinin yanından aylardan bu yana ayrılmayan çocuklarından Şanser Aral, bilirkişi raporunda sürücü Bilal Hıdır A.'nın asli kusurlu görünmesine ve ortada kamera görüntüleri bulunmasına rağmen sürücü Bilal Hıdır A'nın kazadan hemen sonra serbest bırakılmasını kabul edemediklerini söyledi. Aral, "İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" dedi.

- Aral

Kaynak: Demirören Haber Ajansı