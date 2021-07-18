SÜRÜCÜSÜNÜN LASTİĞİNİ ŞİŞİRMEYE ÇALIŞTIĞI MİNİBÜSE ÇARPTI: 4 YARALI

DÜZCE'de, TEM otoyolunda otomobilin, sürücüsünün lastiğini şişirmeye çalıştığı minibüse çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

DÜZCE'de, TEM otoyolunda otomobilin, sürücüsünün lastiğini şişirmeye çalıştığı minibüse çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 04.00 sıralarında TEM Otoyolu Elmacık mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Cihan Çınar idaresindeki 34 AEM 106 plakalı minibüsün lastiğinin indiğini fark ederek yol kenarında durup lastiği şişirmeye başladı. Bu sırada aynı istikamete gitmekte olan Sadık Koçbaş idaresindeki 34 DRP 816 plakalı otomobil, minibüse çarptı. Minibüsün lastiğini şişiren sürücü Cihan Çınar aracın altında kaldı. Kazada sürücüler Cihan Çınar ve Sadık Koçbaş ile birlikte minibüs içerisinde bulunan Maide Keser (31) ile Ege Eymen Keser (6) yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralanan 4 kişiyi hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı