Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil lokantaya böyle girdi
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Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil lokantaya böyle girdi

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil lokantaya böyle girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil lokantaya girdi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil lokantaya girdi. Kaza anı ve kaza sonrasında yaşanan panik, saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, A.Y. (70= yönetimindeki 38 FA 454 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu lokantaya girdi. Kazada, lokanta içerisinde bulunan iki çocuk hafif şekilde yaralandı. Yaralı çocuklar sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, lokantaya giren otomobilde polis ekiplerinin incelemesi sonucu çekici ile kaldırıldı.

Öte yandan, meydana gelen trafik kazası çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilin, bir anda lokantaya girmesi saniye saniye kaydedildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların yardıma koşması da görüntülere yansıdı. - KAYSERİ

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil lokantaya böyle girdi
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil lokantaya böyle girdi
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil lokantaya böyle girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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