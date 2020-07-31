Sürücüsünün kontrolünden çıkan servis aracı yol kenarına uçtu: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sürücüsünün kontrolünden çıkan servis aracı yol kenarına uçtu: 3 yaralı

Sürücüsünün kontrolünden çıkan servis aracı yol kenarına uçtu: 3 yaralı Ters dönen servistekilere yardım etmek isterken düşerek yaralandı Sakarya'nın Adapazarı ilçesi D-020 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan servis aracı yol kenarındaki yeşillik alana uçtu.

31.07.2020 22:38 | Son Güncelleme: 01.08.2020 01:09

Sürücüsünün kontrolünden çıkan servis aracı yol kenarına uçtu: 3 yaralı

Ters dönen servistekilere yardım etmek isterken düşerek yaralandı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesi D-020 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan servis aracı yol kenarındaki yeşillik alana uçtu. Kazada, araç içerisindeki yaralılara yardım etmek için bölgeye gitmek istediği esnada düşen 1 vatandaş ile servisin içerisinde bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-020 Kaynarca - Adapazarı yolu Tekeler Mahallesi Keresteciler Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen ve Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan 54 S 1490 plakalı servis aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, takla atarak yol kenarında bulunan yeşillik alana ters bir şekilde devrildi.

Çevreden geçen vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazazedelere yardım etmek isteyen bir vatandaş aracın devrildiği bölgeye inmek isterken düşerek yara aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan 49 yaşındaki Nuray S. ile 51 yaşındaki Hakan S. bölgede hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekiplerce yapılan müdahaleleri sonucu yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan servis aracı yol kenarına uçtu: 3 yaralı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti Dünya
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı Güncel
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız Dünya
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Türkiye karşısında çaresiz kalan Rum lider, Doğu Akdeniz konusunda Putin'den yardım istedi Dünya
Türkiye karşısında çaresiz kalan Rum lider, Doğu Akdeniz konusunda Putin'den yardım istedi
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı Magazin
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi Dünya
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayılttı
Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayılttı
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, 'Aileni öldürürüm' diye tehdit etmiş
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, "Aileni öldürürüm" diye tehdit etmiş
Inter-Messi flörtünde, İtalyan kulübü astronomik ücret ödemeye hazır!
Inter-Messi flörtünde, İtalyan kulübü astronomik ücret ödemeye hazır!
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu
Aralarında husumet bulunan iki aile arasında bıçak ve silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Aralarında husumet bulunan iki aile arasında bıçak ve silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, helallik istedi: Yol arkadaşlarımızla düşman kesildik
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, helallik istedi: Yol arkadaşlarımızla düşman kesildik
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi
Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi
Son Dakika: Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 ili paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 ili paylaştı
Türk bilim insanları, koronavirüs tanısı için yeni sistem geliştirdi
Türk bilim insanları, koronavirüs tanısı için yeni sistem geliştirdi
Karagümrük kalecisi Aykut Özer, penaltılar öncesinde rakip futbolcuları analiz etti
Karagümrük kalecisi Aykut Özer, penaltılar öncesinde rakip futbolcuları analiz etti
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı
Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor
Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor
Trump'ın ABD'li Kodak'a yaptığı teklifle şirketin değeri yüzde 1500 arttı
Trump'ın ABD'li Kodak'a yaptığı teklifle şirketin değeri yüzde 1500 arttı
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor
Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan İlhan Cihaner Devlet Bahçeli Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Kerem Bursin Merve Boluğur Cate Blanchett
Spor İrfan Buz Mehmet Topal Cüneyt Çakır Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Asker Bayram Instagram
Şu an buradasınız: Sürücüsünün kontrolünden çıkan servis aracı yol kenarına uçtu: 3 yaralı - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.8.2020 01:31:36. #1.14#
title