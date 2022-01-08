Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla attı: 2 yaralı - Haberler
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Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla attı: 2 yaralı

Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla attı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak ters döndü.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak ters döndü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çimentepe Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında, Mahmut Y. idaresindeki 43 HY 435 plakalı otomobil, Eşme-Alaşehir istikametinde seyir halinde ilerlediği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü. Kazada araç sürücüsü Mahmut Y. ile araç içindeki Kerim Ö. (30) yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA

Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla attı: 2 yaralı

Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla attı: 2 yaralı

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