SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN ARAÇ MARKETE GİRDİ: 1 YARALI
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SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN ARAÇ MARKETE GİRDİ: 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce park halindeki araca çarptı, ardından cadde üzerindeki markete girdi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce park halindeki araca çarptı, ardından cadde üzerindeki markete girdi. O sırada market kaldırımındaki Ali Yavuz (26) yaralandı. Olay anında yaşanan korku ve panik, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre Yahya Ş., yabancı plakalı aracıyla Atatürk Caddesi üzerinde seyir halindeyken aniden fren yapan önündeki araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Bu sırada sürücünün kontrolünden çıkan araç önce yol kenarında park halindeki 07 DAU 37 plakalı araca çarptı, ardından cadde üzerinde bulunan markete girdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Yahya Ş., o sırada markete girmek için kaldırımda bulunan Ali Yavuz'a da çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Ali Yavuz'un ayağında kırık ve kesikler oluştu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı Ali Yavuz, ambulansla hastaneye götürüldü.

Markete giren araç sürücüsü Yahya Ş. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Aracın girdiği marketteki ürünler yerlere saçılırken olay anında yaşanan panik ve telaş, cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN ARAÇ MARKETE GİRDİ: 1 YARALI
SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN ARAÇ MARKETE GİRDİ: 1 YARALI
SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN ARAÇ MARKETE GİRDİ: 1 YARALI
SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN ARAÇ MARKETE GİRDİ: 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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