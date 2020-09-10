Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği cip, minibüsle çarpıştı, 2 yaralı
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Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği cip, minibüsle çarpıştı, 2 yaralı

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde, sürücüsünün kalp krizi geçirdiği cip kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen minibüsle çarpıştı.

10.09.2020 00:27 | Son Güncelleme: 10.09.2020 00:32

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde, sürücüsünün kalp krizi geçirdiği cip kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen minibüsle çarpıştı. Kalp masajıyla hayata döndürülen cip sürücüsü ile yaralanan minibüs sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen köyü yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Hakkı Keskin yönetimindeki 81 FM 887 plakalı cip sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Kenan Baştımar'ın kullandığı 81 AN 076 plakalı minibüsle çarpıştı.Kazada, minibüs sürücüsü Baştımar yaralandı, cip sürücüsü Hakkı Keskin ise cipte sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Keskin itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Sağlık görevlilerince dakikalarca kalp masajı yapılan Hakkı Keskin, hayata döndürüldü. Keskin ve yaralı Baştımar, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği cip, minibüsle çarpıştı, 2 yaralı

Kaynak: DHA

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