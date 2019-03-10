Sürücüsünün Fren Yerine Gaza Bastığı Otomobil Duvara Çarptı: 4 Yaralı

Adıyaman'da sürücünün fren yerine gaza bastığı otomobilin bir evin duvarına çarpması sonucu araçtaki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Filiz K. (53) idaresindeki 61 KF 244 plakalı otomobil, Kayalık Mahallesi'nde dönüş yaptığı sırada sürücü fren yerine gaza basınca bir evin duvarına çarptı.

Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken otomobilde bulunan eşi Hüseyin (57), çocukları Gülşah (19), Figen (14) ve Yusuf Arda K. (8) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu, kadın sürücünün ise ehliyetinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA