Sürücüsünün fenalaştığı yolcu otobüsü önce konteynıra ardından ağaca çarptı...Kaza anı kamerada
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Sürücüsünün fenalaştığı yolcu otobüsü önce konteynıra ardından ağaca çarptı...Kaza anı kamerada

Sürücüsünün fenalaştığı yolcu otobüsü önce konteynıra ardından ağaca çarptı.

15.07.2020 13:29 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:33

Sürücüsünün fenalaştığı yolcu otobüsü önce konteynıra ardından ağaca çarptı...Kaza anı kamerada

İSTANBUL - Avcılar'da sürücüsünün fenalaştığı iddia edilen yolcu otobüsü önce çöp konteynerına ardından ağaca çarparak durdu. Olayda araç için bulunan 4 yolcu hafif yaralandı. Otobüsün ağaca çarptığı anlar ise saniye saniye kamerada

Olay, Avcılar Ambarlı Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yaşandı. İddialar göre, 34 HU 8579 plakalı F.D. isimli sürücünün kullandığı belediye otobüsü seyir halindeyken önce çöp konteynırına ardından da ağaca çarptı. Sürücüsünün seyir halindeyken fenalaştığı iddia edildi. Otobüsün içerisinde bulunan 4 yolcu hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatıldı. Otobüsün ağaca çarptığı anlar ise saniye saniye kamerada.

Sürücüsünün fenalaştığı yolcu otobüsü önce konteynıra ardından ağaca çarptı...Kaza anı kamerada

Kaynak: İHA

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